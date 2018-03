Florenz-Kapitän Davide Astori gestorben

Italienischer Teamspieler offenbar im Schlaf einem Herzinfarkt erlegen

Florenz – Davide Astori, der Kapitän der Fiorentina, ist in der Nacht auf Sonntag im Alter von 31 Jahren überraschend verstorben. Das bestätigte der Serie-A-Club. Der italienische Teamspieler starb laut Medienberichten offenbar im Schlaf an einem Herzinfarkt in einem Hotel in Udine, wo man sich auf das Ligamatch am Sonntag gegen Udinese Calcio vorbereitete. Die Partie wurde abgesagt. Zudem gibt es Spekulationen, dass auch alle anderen am Sonntag geplanten Spiele, so auch das Mailänder Derby, nicht ausgetragen werden.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2018

Der Defensivspieler Astori hat 14 Länderspiele für die Squadra Azzurra absolviert und dabei einen Treffer erzielt. Er war erst vor zwei Wochen Vater geworden. (sid, red, 4.3.2018)