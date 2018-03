Flyers verlieren mit Raffl Torfestival in Tampa

6:7 nach Penaltyschießen und dreimaliger Führung

Tampa (Florida) – Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein Torfestival in Tampa verloren. Die Flyers verspielten gegen Tampa Bay Lightning dreimal eine Führung und mussten sich dem punktbesten Team der Liga mit 6:7 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Philadelphia lag nach dem ersten Drittel 3:1 und in der 42. Minute 5:3 voran. Doch die Gastgeber aus Florida schlugen mit drei Treffern zurück, ehe Claude Giroux (58.) die Partie in die Verlängerung schoss. Im Penaltyschießen trafen für Tampa Brayden Point und Steven Stamkos, der auch im Spiel mit zwei Toren und drei Assists überzeugte. (APA, 3.3.2018)