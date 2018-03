Mehr als 1,3 Tonnen Cannabis vor Kreta sichergestellt

Griechische Küstenwache fing syrisches Fischerboot ab

Athen – An Bord eines syrischen Fischerbootes haben griechische Fahnder in einer spektakulären Aktion mehr als 1,3 Tonnen Cannabis sichergestellt. Vier mutmaßliche Drogenhändler, alle Syrer, seien bei dem Einsatz festgenommen worden, sagte ein Offizier der Küstenwache am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Das Boot sei seit Tagen beobachtet worden. Als es rund 40 Seemeilen südlich von Kreta ankam, griffen die Besatzungen von zwei Schnellbooten der griechischen Küstenwache ein. Die Aktion fand am Freitag statt, wie es von der Küstenwache hieß.

Ein griechisches Nachrichtenportal veröffentlichte ein von der Küstenwache gedrehtes Video und Fotos von der Aktion. Das Boot wurde in den Hafen der kretischen Stadt Ierapetra gebracht. Die Durchsuchung dauerte am Samstag an. Die Beamten entdeckten immer mehr Drogen an Bord, sagte der Offizier der Küstenwache. (APA, 3.3.2018)