Sturm beschert Vogel ersten Ligasieg

Trotz engagiertem Wiederbeginn des LASK machte Sturm recht früh den Sack mehr oder weniger zu: Der in der Mitte völlig vernachlässigte Zulj erhöhte nach Zuspiel von Philipp Huspek mit einem präzisen Schuss ins lange Eck auf 2:0. Edomwonyi (60.) und Zulj (62.) hatten wenig später weitere gute Möglichkeiten, der LASK hingegen strahlte auch in der letzten halben Stunde kaum mehr Gefahr aus. Erst im Finish hätte "Joker" Marko Raguz beinahe noch für Spannung gesorgt. Bei zwei Schüssen innerhalb weniger Sekunden (82.) war aber stets Siebenhandl zur Stelle. (APA, 3.3.2018)

Stimmen

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Sturm war aggressiver als wir, was ich nicht akzeptieren will. Wir waren heute zu halbherzig. Wir stehen in der Tabelle gut da, doch wir gehören nicht zu den Top-Vier. Wir dürfen nicht in Selbstgefälligkeit verfallen. Nächste Woche werden wir sicher eine andere LASK-Mannschaft sehen."

Heiko Vogel (Sturm-Trainer): "Ich kann mich an das heutige Gefühl gewöhnen, denn es gibt keinen Ersatz für Siege. Es war heute die logische Konsequenz nach den guten Leistungen gegen Rapid und Salzburg. Wir wollten das Pressing der Linzer umgehen, das ist uns gut gelungen. Wir wollten die Räume bespielen und belaufen, ich habe ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Wir haben die Partie 90 Minuten lang kontrolliert."