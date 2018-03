116 "Terroristen" mit angeblichem Iran-Bezug in Bahrain festgenommen

Teilweise sollen sie in Lagern der Revolutionsgarden ausgebildet worden sein

Manama – Bahrainische Sicherheitskräfte haben nach Angaben des Innenministeriums eine Terrorzelle mit Bezug in den Iran ausgehoben. Die Behörden hätten 116 mutmaßliche Terroristen festgenommen, 48 von ihnen sollen in Lagern der schiitischen iranischen Revolutionsgarden oder ihren Ablegern ausgebildet worden sein, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur BNA das Innenministerium am Samstag.

Die Terrorzelle habe Angriffe auf Sicherheitskräfte, Polizeiautos und Patrouillen sowie Öl-Einrichtungen geplant. Es blieb zunächst unklar, wann die Verdächtigen festgenommen wurden.

Bahrain gehört zu den von Saudi-Arabien geführten Golfstaaten, die den Iran als Erzfeind betrachten. Bahrain hat zwar eine schiitische Bevölkerungsmehrheit, wird aber von einem sunnitischen Königshaus regiert. Während der arabischen Aufstände 2011 schlug die Regierung Demonstrationen von Schiiten mit Gewalt nieder. (APA, 3.3.2018)