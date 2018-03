Nahles geht bei SPD-Mitgliedervotum von Ja zur "GroKo" aus

In der Nacht zum Sonntag sollen 120 freiwillige Helfer die Stimmen auszählen. Am Sonntagmorgen gibt es das Ergebnis

Berlin – Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht nach dem Ende der SPD-Mitgliederbefragung von einem Ja der Basis zur Neuauflage der Großen Koalition aus. Über etwas anderes "spekuliere ich auch gar nicht", sagte Nahles am Samstag in Berlin. Der SPD-Vorstand kam dort zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen.

Die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder konnten bis Freitagabend ihr Votum zum Koalitionsvertrag mit der Union abgeben. Das Ergebnis soll am Sonntag in der Früh bekanntgegeben werden. "Bei so einem schönen Sonnenschein sollten wir uns nur auf gute Nachrichten gefasst machen", sagte Nahles, die auch SPD-Fraktionschefin im Bundestag ist, bei ihrer Ankunft zu der Klausurtagung.

Der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz sagte, das Ergebnis der Mitgliederbefragung werde auf jeden Fall dazu beitragen, dass die SPD "geschlossen weitergeht". Fest stehe bereits jetzt, dass es eine "sehr, sehr hohe Beteiligung" gegeben habe, lobte er das Engagement der Parteimitglieder. Scholz wertete das Basisvotum als eine "gute demokratische Veranstaltung". Auf der zweitägigen Klausurtagung sollen auch Fragen der künftigen politischen Aufstellung der SPD besprochen werden.

Auch SPD-Politiker Thomas Oppermann rechnet mit der Zustimmung seiner Partei zur Neuauflage der großen Koalition. 55 Prozent plus X würden seiner Ansicht nach für das schwarz-rote-Bündnis votieren, sagte der Bundestagsvizepräsident der "Welt" (Samstagausgabe). Eine Ablehnung wäre für Deutschland, die SPD und vor allem Europa ein Desaster, sagte Oppermann. "Ich denke aber nicht, dass es dazu kommt." Um Mitternacht war die Frist zur Stimmabgabe für die SPD-Mitglieder abgelaufen. In der Nacht zum Sonntag sollen 120 freiwillige Helfer die Stimmen auszählen. Das Ergebnis soll am Sonntagmorgen bekanntgegeben werden. (APA, 3.3.2018)