Videobeweis in offizielle Fußball-Regeln aufgenommen

Könnte damit bei WM in Russland zum Einsatz kommen

Zürich – Die Regelhüter des Fußballs haben Grünes Licht für den Videobeweis gegeben. Das technische Hilfsmittel wird nach der zweijährigen Testphase in verschiedenen Ländern nun offiziell eingeführt. Dies hat ein achtköpfiges Gremium aus Vertretern der FIFA und des International Football Association Board (IFAB) am Samstag in Zürich beschlossen.

Damit ist auch der Weg frei für den Videobeweis bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland. Das FIFA-Council muss dem allerdings noch zustimmen. Für den Einsatz auf nationaler Ebene gilt, dass die jeweiligen Verbände selbst entscheiden können, ob sie das technisch und finanziell aufwendige Hilfsmittel in ihren Ligen nutzen. (APA, 3.3.2018)