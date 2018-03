Rekonvaleszente Herzog muss Sprint-WM abbrechen

Kraft reiche nach Grippe-Erkrankung "genau für 300 Meter"

Changchun – Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist am ersten Tag der Sprint-WM in China nach ihrer Grippe-Erkrankung chancenlos gewesen und wird am Sonntag nicht mehr antreten. "Nach den vielen Krankheitstagen in den letzten sechs Wochen reichte die Kraft in einem Lauf genau für 300 Meter", sagte die Wahlkärntnerin, die für das Weltcup-Finale in Minsk in zwei Wochen wieder fit werden möchte.

Herzog hatte bei den Olympischen Spielen nach den Rängen vier (500 m) und fünf (1.000) vor einer Woche aufgrund einer fiebrigen Erkältung den abschließenden Massenstart auslassen müssen.

Nach den zwei Bewerben am Samstag wäre die Tirolerin auf dem elften Gesamtrang gelegen. Über 500 Meter belegte die Europameisterin Rang sieben, im 1.000-m-Rennen landete sie an der 14. Stelle. Am Sonntag stehen in Changchun erneut je ein Rennen über 500 und 1.00 m auf dem Programm. Die Medaillenränge nehmen zur Halbzeit die Olympiasiegerinnen Nao Kodaira aus Japan und Jorien ter Mors aus den Niederlanden sowie die US-Amerikanerin Brittany Bowe ein. (APA, red, 3.3.2018)

Zwischenstand nach 2 von 4 Bewerben:

1. Nao Kodaira (JPN) 75,070 Punkte

2. Jorien ter Mors (NED) 75,280

3. Brittany Bowe (USA) 75,690

Weiter: 11. Vanessa Herzog (AUT) 77,845