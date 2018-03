ÖSV-Doppelsieg in Snowboardcross von La Molina

Hämmerle gewinnt, erster Podestplatz für Hanno Douschan

La Molina – Die österreichischen Snowboard-Crosser haben im ersten Weltcuprennen nach Olympia einen Doppelsieg gefeiert. Alessandro Hämmerle setzte sich im Finale am Samstag in La Molina vor seinem Teamkollegen Hanno Douschan durch. Für den Vorarlberger Hämmerle ist es der erste Saisonsieg, der Kärntner Douschan landete überhaupt zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Podest. (APA, 3.3.2018)

Ergebnisse Snowboard-Cross-Weltcup vom Samstag in La Molina:

Herren: 1. Alessandro Hämmerle (AUT) – 2. Hanno Douschan (AUT) – 3. Emanuel Perathoner (ITA) – 4. Paul Berg (GER). Weiter: 15. Jakob Dusek – 26. Julian Lüftner – 40. David Pickl – 43. Lukas Pachner – 47. Sebastian Jud – 48. Luca Hämmerle – 49. Nathanael Mahler (alle AUT)

Weltcup-Gesamtstand nach 10 von 12 Rennen: 1. Vaultier 6.520 Punkte – 2. Hämmerle 4.849 – 3. Alex Pullin (AUS) 4.696. Weiter: 15. Lüftner 1.714,70 – 16. Douschan 1.675,40 – 17. Schairer 1.626,70 – 29. Pachner 1.082,50

Damen: 1. Eva Samkova (CZE) – 2. Nelly Moenne Loccoz (FRA) – 3. Charlotte Bankes (FRA) – 4. Raffaella Brutto (ITA). Weiter: 15. Katharina Neussner – 17. Pia Zerkhold (beide AUT)

Weltcup-Gesamtstand (10/12): 1. Michela Moioli (ITA) 6.810 – 2. Chloe Trespeuch (FRA) 5.890 – 3. Bankes 5.600. Weiter: 36. Neussner 340