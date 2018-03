Hirscher fährt in RTL von Kranjska Gora in eigener Liga

Bei schwierigen Bedingungen klare Führung nach erstem Durchgang

Kranjska Gora – Marcel Hirscher ist auch nach Olympia das Maß aller Dinge. Nach dem ersten Durchgang des Riesentorlaufs von Kranjska Gora führt der Österreicher 73 Hundertstel vor Henrik Kristoffersen, die ex aequo drittplatzierten Zan Kranjec und Alexis Pinturault lagen sogar schon 1,41 Sekunden zurück.

Nur fünf Fahrer blieben unter zwei Sekunden Rückstand, nur acht lagen unter drei Sekunden. Auf einer Piste mit vielen Schlägen und zwischen eisig und aggressiv wechselndem Schnee hatte auch Hirscher kleine Probleme, plagte sich aber deutlich weniger als die Konkurrenz.

Unzählige Ausfälle

Der erkrankte Manuel Feller ist mit +2,32 Sekunden Rückstand Siebenter. "Mir geht im Schwung ziemlich die Spannung ab, ich habe nichts konditionell trainieren können diese Woche", sagte Feller. Johannes Strolz nützte die zahlreichen Ausfälle – mehr als ein Drittel der gestarteten Athleten schaffte es nicht ins Ziel – und fuhr mit Startnummer 32 auf Platz 16, Christian Hirschbühl fiel aus. Marcel Mathis, Dominik Raschner und Fabio Gstrein schafften es nicht in den zweiten Durchgang.

"Heute war eine spezielle Situation, seit langem wieder mit Startnummer eins ein Rennen zu eröffnen – das mit unkonventioneller Kurssetzung. Dafür war es okay", sagte Hirscher, der sich nach dem Rennen an die Oberschenkel griff. Die Erschöpfung und der Jetlag seien "kein Problem" gewesen, aber es sei schon "relativ zach", die Motivation nage an allen Fahrern. Man sei schon "auf Frühling eingestellt". (red, 3.3.2018)