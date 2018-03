Alte ab ins Heim? Was für und gegen das Aus für den Pflegeregress spricht

FÜR: Eine Erbschaftssteuer von bis zu 100 Prozent nach dem Zufallsprinzip: Das war der Pflegeregress in den Augen jener, die dessen Abschaffung durchgesetzt haben. Wer das Pech hatte, dass Vater oder Mutter im Alter in einem gemeinnützigen Heim landete, konnte um das gesamte Erbe umfallen, weil die öffentliche Hand zur Bezahlung auf das Vermögen der Patienten zugreifen durfte. Eine solche Ungerechtigkeit spotte einem solidarischen Sozialstaat. Wer eine Herzoperation braucht, muss dafür ja auch nicht sein Haus verkaufen.

Niemand solle bitte so tun, als würden nun reiche Menschen entlastet: Millionäre gehen so oder so auf eigene Kosten in eine private Seniorenresidenz. Und damit Betuchte auch einen Teil für die staatlich finanzierte Pflege der Ärmeren beitragen, haben SPÖ, Caritas und andere Regressgegner ja eine allgemeine Erbschaftssteuer gefordert. Dass die ÖVP dies mit ihrem Nein verhindert hat, dafür können die Erfinder nichts.

Selbst ohne neue Einnahmen könne keine Rede davon sein, dass unbedachte Politiker eine finanzielle Katastrophe ausgelöst hätten, weil nun die Länder auf den Heimkosten sitzen bleiben (siehe Gegenargumente rechts). Es stimmt, die Mehrausgaben werden über den offiziell im Gesetz eingespeisten 100 Millionen liegen, doch darauf hat das im Vorjahr noch von der SPÖ regierte Sozialministerium von Anfang an hingewiesen. Die 500 Millionen aber, die Länder und Gemeinden nun nennen, seien "überzogen" und nichts anderes als Verhandlungstaktik, sagt Ex-Minister Alois Stöger (SPÖ); seine Nachfolgerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) sieht das ähnlich. Geld sei ohnehin da: Man denke etwa daran, dass die staatlichen Ausgaben für die Pensionen zuletzt um gleich 900 Millionen gesunken sind.

Auch die Nachfrage nach Heimplätzen steigt, weil nun ja niemand mehr ums Vermögen fürchten muss – na und? Viele Menschen hätten längst ins Heim gehört, weil sie zuhause keine professionelle Pflege bekommen hätten, meint Stöger, das reiche bis zur Verwahrlosung. "Angehörige sind oft überfordert", sagt er, "und Pflege darf nicht davon abhängen, ob ich die richtige Schwiegertochter habe". Dass auch Menschen übersiedeln, die keine stationäre Vollzeitbetreuung brauchen, lasse sich verhindern, indem der Staat Alternativen stärker stützt: Wer sich einen mobilen Pflegedienst nach Hause kommen lässt, wie ihn die zuständigen Länder fördern, zahlt einen sozial gestaffelten Selbstbehalt – diesen wollte Stöger als Minister generell halbieren.

"Ich warne davor, Heime zu verteufeln", sagt Ulrike Famira-Mühlberger vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo). Gute Institutionen könnten bieten, was daheim nicht verfügbar sei – etwa Aktivierungsprogramme für Demente. In der 24-Stunden-Betreuung zuhause – eine andere Alternative zum Heim – gebe es hingegen immer wieder große Pflegemängel, zumal die Qualitätsstandards für die Betreuerinnen niedrig seien.

Noch etwas dürfe nicht übersehen werden: Bei der Pflege daheim sind im Gros der Fälle Angehörige eingespannt (siehe Grafik unten), mobile Dienst dienen meist nur als Ergänzung – und zum Handkuss kommen überwiegend Frauen. Wer voraussetzt, dass so manche Tochter eines gebrechlichen Menschen sogar den Job aufgeben muss, brauche sich über Gender-Pay-Gap und niedrige Frauenerwerbstätigkeit nicht wundern. An die negativen Folgen für die gesamte Wirtschaft denke niemand, sagt Stöger.

Ob da herzlose Kinder nicht einfach die Alten abschieben? Das sage sich leicht, solange man nicht selbst einen dementen Angehörigen betreuen muss, lässt sich einwenden. Denn kaum eine andere Arbeit kann derart an den Nerven zerren wie diese – bis hin zur Depression.