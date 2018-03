TV- und Radiotipps für Sonntag, 4. März

Europastudio, Panorama, Landtagswahl Kärnten, Im Zentrum über ORF und The Revenant

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Orbáns Ungarn als Spaltpilz in Europa? Gäste bei Paul Lendvai: Péter Balázs (ungarischer Außenminister), Meret Baumann (Neue Zürcher Zeitung), Ingrid Steiner-Gashi (Kurier) und Ernst Gelegs (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama Im Rahmen der Länder-Schwerpunktreihe des Archivmagazins ist Tirol an der Reihe. Dort gab es in der Vergangenheit Erstaunliches zu bewundern, zeigt Nina Horowitz: maximale Effizienz unter Strickerinnen auf dem Bergbauernhof, Seilbahnfahrt über den Inn, damit die Kinder aus dem entlegenen Dorf zur Schule kommen, und eine ziemlich prophetische Satire über Tourismuswahnsinn im schönen Tirolerland. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Themen: 1) Europa der Regionen. 2) Minderheiten und Nationalismus in Europa. 3) 100 Jahre Estnische Republik. Bis 14.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen des Kulturmagazins: 1) Metropolenreport Barcelona. 2) "Boom for real": Jean-Michel Basquiat. 3) Gemälde aus Eis im Großformat. 4) Musik war seine Rettung: Émile Parisien. 5) Sendeschluss in der Schweiz? 6) Aufregende Architektur für die Zukunft. Bis 17.30, Arte

17.00 WAHLEN

Landtagswahl Kärnten Hochrechnungen, Analysen, Interviews. Um 17.30 Uhr melden sich Chefredakteur Bernhard Bieche und Christof Glantschnig aus dem Kärntner Spiegelsaal. Um 21.50 Uhr folgt eine ZiB 2 spezial. Bis 18.30, ORF 2

19.10 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Fidelio Christa Ludwig feiert ihren 90. Geburtstag. Der ORF gratuliert mit einer Aufführung aus dem Jahr 1962. In der Deutschen Oper Berlin gab Ludwig die Leonore. Artur Rother dirigierte. Bis 22.20, ORF 3

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Diagonale 2018 Der aufgeregte Diskurs zum aktuellen politischen Geschehen verkomme allzu oft zum Lippenbekenntnis, sagen Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber, die Intendanten des österreichischen Filmfestivals im Gespräch mit Robert Buchschwenter. Nach dem Studiogespräch steht das Boxdrama Touch Cookie von Ruth Kaaserer auf dem Programm. Bis 22.00, Okto

20.15 BIS ZUM GEHT NICHT MEHR

The Revenant – Der Rückkehrer (USA 2015, Alejandro González Iñárritu) Leonardo DiCaprio geht aufs Ganze. Sein existenzieller Kampf in der Wildnis Montanas gegen Mensch und Grizzlybär brachte ihn auch beim Drehen an die Grenzen seiner Kräfte. Bis 22.30, ORF 2

20th century fox

20.15 AGENTENTHRILLER

Die drei Tage des Condor (Three Days of the Condor, USA 1975, Sydney Pollack) Mittelspannender, mit Robert Redford und Faye Dunaway schön besetzter Agentenreißer aus der Zeit, da die Menschen noch Alistair McLean und Jack Higgins lasen. Paranoia vermengt mit Einfallsreichtum rettet einem getarnten Nebenagenten des CIA das Leben und dem amerikanischen Staat die weiße Weste. Bis 22.10, Arte

21.45 DISKUSSION

Anne Will Das Thema wird nach der Veröffentlichung des Ergebnisses des SPD-Mitgliedervotums am Sonntag entschieden. Bis 22.45, ARD

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Streit im Bild – Welchen ORF hätten S' denn gern? Gäste bei Tarek Leitner: Medienminister Gernot Blümel (ÖVP), ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Corinna Drumm (Privatsenderband), Michael Fleischhacker (Herausgeber und Geschäftsführer addendum.org, Servus TV) und Roger Schawinski (Schweizer Medienunternehmer). Bis 23.20, ORF 2

23.25 DOKUMENTARFILM

Die Lust der Frauen Gabi Schweiger porträtiert fünf Frauen in deren Sechzigern, die über ihr aktives Sexualleben berichten. Um 0.30 Uhr folgt ebenfalls zum Weltfrauentag die Dokumentation Stream of Love – Was Frauen wollen: Rumänische Frauen, alle jenseits der 70, sprechen im Film von Agnes Sós über Liebe im Heu und heimliche Romanzen. Bis 1.30, ORF 2