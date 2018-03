Schüsse auf Universitätscampus in Michigan

Verdächtiger auf der Flucht

Lansing (Michigan) – In einer Universität im US-Bundesstaat Michigan sind am Freitag nach Angaben von Zeugen Schüsse abgefeuert worden. Die University of Central Michigan in Mount Pleasant forderte auf ihrer Website und im Kurzbotschaftendienst Twitter alle Anwesenden auf, sich in Sicherheit zu bringen.

"Der Verdächtige wurde nicht festgenommen", warnte die Universität. Die Schüsse seien im Gebäude "Campbell Hall" auf dem Campus gefallen. In den USA gibt es immer wieder Schießereien an Schulen und Universitäten. Zuletzt hatte ein Blutbad mit 17 Toten an einer High School in Florida für Entsetzen gesorgt. Der 19-jährige Täter war ein ehemaliger Schüler der Schule. Nach der Tat wurden Forderungen nach einer Änderung der laxen US-Waffengesetze lauter. (APA, 2.3.2018)