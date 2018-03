Prepaid-Karten von card complete mittels VideoID volldigital bestellen

Österreichs größter Kreditkartenanbieter startet das Jahr 2018 mit einer weiteren wichtigen Innovation, die Kartenbestellungen für Kunden zukünftig noch einfacher macht.

Ab sofort kann die Visa Prepaid-Karte von card complete auf www.cardcomplete.com/prepaid auch komplett digital bestellt werden. Der neue Karteninhaber identifiziert sich per VideoID und unterschreibt den Kartenauftrag mittels digitaler Signatur – entweder via bestehender Handysignatur oder man legt direkt eine neue an.

Was wird benötigt? Der Kunde benötigt zur Bestellung per VideoID eine Webcam, ein Mikrofon, einen gültigen Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis) und ein Mobiltelefon.

So einfach geht’s: Man füllt alle notwendigen Felder online aus und wählt dann, ob man die Bestellung mittels VideoID oder wie bisher per PDF-Kartenauftrag und manueller Unterschrift bevorzugt.

card complete sichert sich mit der Möglichkeit zur VideoID einmal mehr die Innovationsführerschaft und bietet allen Kunden damit die wohl fortschrittlichste Möglichkeit, eine Prepaid-Karte zu bestellen. Im nächsten Schritt soll das auch bei der Bestellung von Kreditkarten möglich sein.