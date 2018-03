Türkei nahm an gemeinsamer Grenze zwei griechische Soldaten fest

Athen: Militärs hatten nördlich des Evros im dichten Nebel und Schneefall die "Orientierung verloren"

Athen/Ankara – Die Türkei hat zwei griechische Soldaten festgenommen, die bei einer Patrouille an der Grenze auf türkisches Gebiet geraten waren. Die beiden Männer hätten am Donnerstagnachmittag wegen der schlechten Wetterbedingungen nördlich des Grenzflusses Evros "die Orientierung verloren", sagte ein Sprecher des griechischen Generalstabs am Freitag.

Sie seien festgenommen und in die türkische Stadt Edirne gebracht worden. Laut dem Sprecher kümmert sich das Außenministerium um ihre Rückkehr.

Zwei Nato-Partner im Clinch

In der Region des Grenzflusses Evros hatte es in den vergangenen Tagen stark geschneit. Zudem herrschte am Donnerstag dichter Nebel.

Die Türkei und Griechenland sind Nato-Mitglieder, doch gibt es zwischen ihnen immer wieder Spannungen. Zuletzt kam es an der umstrittenen Seegrenze in der Ägäis wiederholt zu Zwischenfällen mit Marineschiffen. Zudem gibt es Streit über die Ausbeutung von Gasvorkommen vor Zypern, an denen die nur von der Türkei anerkannte Türkische Republik Nordzypern beteiligt werden will. (APA, 2.3.2018)