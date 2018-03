Wiener Neustadt: Bauauftrag für neues Stadion wird vergeben

2019 soll der Spielbetrieb aufgenommen werden

Wiener Neustadt – Der geplante Neubau des Wiener Neustädter Stadions geht nach Rathaus-Angaben vom Freitag "in die nächste entscheidende Phase". Dem Gemeinderat wird demnach in einer Sondersitzung am 12. März die Vergabe der Totalunternehmerleistungen zur Beschlussfassung vorgelegt. Alle Vorarbeiten seien erledigt.

Die Präsentation des Stadionprojekts für die Gemeinderatsmitglieder und die Öffentlichkeit erfolgt im Zuge der Sondersitzung. Der Start des Spielbetriebes ist für 2019 geplant. (APA, 2.3. 2018)