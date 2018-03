Burkina Faso: Armee-Zentrale in Ouagadougou nach Anschlag in Brand

Auch eine Explosion nahe dem Sitz von Premier Paul Kaba Thieba und Schüsse bei der französischen Botschaft werden gemeldet

Ouagadougou – Nach einer Explosion in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou stand laut Medienberichten am Freitagvormittag die Armeezentrale in Flammen. Auch in der Nähe des Amtssitzes von Premier Paul Kaba Thieba war den Berichten zufolge ein lauter Knall zu hören – ob es sich dabei um dieselbe oder eine zweite Explosion gehandelt hat, war nicht unmittelbar klar. Zudem hieß es, dass nahe der französischen Botschaft Schüsse gefallen seien. Mindestens ein Mensch soll getötet worden sein, weitere Opfer werden befüchtet.

Die Behörden rieten dazu, die Avenue Kwame Nkrumah – die Hauptstraße im Herzen der Stadt – zu meiden. Augenzeugen berichteten, dass fünf Bewaffnete vor der französischen Botschaft aus einem Auto gestiegen seien und das Feuer eröffnet hätten. Sie gingen von einem Terroranschlag aus und sagten, die Angreifer hätten "Allahu Akbar" gerufen. Auch Frankreichs Botschafter in Burkina Faso sprach von einem Terroranschlag. Er wurde mit einem Helikopter aus der Botschaft gebracht.

Bestätigte Angaben zum Geschehen und möglichen Hintergründen gab es zunächst nicht, die Polizei teilte lediglich mit, es gebe einen Angriff nahe des Premiers-Sitzes. Das wirtschaftlich schwache westafrikanische Land war eigentlich lange von Terroranschlägen verschont geblieben. Zuletzt wurde Burkina Faso allerdings mehrfach Ziel blutiger Angriffe von islamistischen Gruppen. Im August wurden bei einem Anschlag auf ein Restaurant knapp 20 Menschen getötet.

Explosions et fusillades à Ouagadougou.

L'ambassade de France et l'Etat major des forces armées cibles d'attaques. pic.twitter.com/gHVbSo03nv — badciss (@Badciss) March 2, 2018

Das Land ist seit der Absetzung des Langzeitpräsidenten Blaise Compaoré im Jahr 2014 auch politisch instabil. 2015 hatten Teile der Armee versucht, die demokratisch gewählte Regierung durch einen Putsch zu entmachten. (red, Reuters, 2.3.2018)