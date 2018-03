Merkel und Trump "besorgt" über Putins Rüstungspolitik

Deutscher Regierungssprecher: Sorge über "negative Auswirkungen" auf internationale Bemühungen zur Rüstungskontrolle

Berlin/Washington – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben sich besorgt über die Rüstungspolitik des russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. In einem Telefonat am Donnerstagabend hätten Merkel und Trump auch Sorge über die negativen Auswirkungen auf internationale Bemühungen zur Rüstungskontrolle ausgedrückt, sagte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag.

Putin hatte am Donnerstag in einer Rede zur Lage der Nation neue Atomwaffen und weitere Waffensysteme der russischen Streitkräfte vorgestellt. (APA, 2.3.2018)