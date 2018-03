Vanek ging bei Debüt für Columbus leer aus

Ein Torschuss in 13:32 Minuten bei Niederlage in LA – Auch New Jersey und Philadelphia verloren – Acht Tore von Boston

New York – Thomas Vanek hat das Debüt für sein achtes NHL-Team seiner Karriere verloren. Bei den Los Angeles Kings mussten sich die Columbus Blue Jackets am Donnerstag (Ortszeit) 2:5 geschlagen geben, Vanek blieb dabei ohne Scorerpunkt. Auch seine ÖEHV-Kollegen Michael Grabner und Michael Raffl steckten mit ihren Clubs aus New Jersey beziehungsweise Philadelphia Niederlagen ein.

Grabner verlor mit den New Jersey Devils bei den Florida Panthers 2:3, Raffl musste sich mit den Philadelphia Flyers vor eigenem Publikum den Carolina Hurricanes 1:4 beugen. Die beiden Kärntner gingen ebenso leer aus wie Vanek, der bei seinen 13:32 Minuten Einsatzzeit im Staples Center einen Torschuss verzeichnete. Außerdem kassierte der 34-Jährige wegen Haltens im zweiten Drittel zwei Strafminuten.

In der Eastern Conference halten New Jersey und Columbus momentan die beiden Wild Cards in ihren Händen, die zur Play-off-Teilnahme berechtigen. Der achte Platz, den Vaneks Team besetzt, ist aber noch umkämpft, am dichtesten sind Carolina und Florida auf den Fersen. Vor allem Florida ist gut in Schuss, der Erfolg der Panthers gegen New Jersey war schon der vierte Sieg in Folge.

Im torreichsten Spiel des Abends setzten sich die Boston Bruins gegen die Pittsburgh Penguins 8:4 durch. Der Tscheche David Krejci erzielte einen Hattrick für die Siegermannschaft. (APA; 2.3.2018)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Donnerstag:

Philadelphia Flyers (mit Raffl) – Carolina Hurricanes 1:4

Florida Panthers – New Jersey Devils (mit Grabner) 3:2

Los Angeles Kings – Columbus Blue Jackets (mit Vanek) 5:2

Boston Bruins – Pittsburgh Penguins 8:4

Dallas Stars – Tampa Bay Lightning 4:5 n.V.

Arizona Coyotes – Minnesota Wild 5:3

Edmonton Oilers – Nashville Predators 2:4

San Jose Sharks – Chicago Blackhawks 7:2