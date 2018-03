Stadtentwicklung: Deutsche Auszeichnung für Seestadt Aspern

Neuer Wiener Stadtteil bekam Immobilienmanager Award in der Kategorie Stadtentwicklung – Auch CA Immo unter den Gewinnern 2018

Das Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern in Wien-Donaustadt wurde am gestrigen Donnerstag in Köln mit dem deutschen Immobilienmanager Award 2018 in der Kategorie "Stadtentwicklung" ausgezeichnet. Die Jury schätzte insbesondere die "vorausschauende Infrastrukturplanung" des neuen Wiener Stadtteils, die Vielfalt und Durchmischung, aber auch das Konzept der "ersten gemanagten Einkaufsstraße Österreichs" und das Mobilitätskonzept.

Besonders hervorgehoben wurde außerdem die Kommunikation im Stadtteil, mit den "City News" zunächst für Anrainer, aus dem dann der Blog meine.seestadt.info auch für die ersten Bewohner wurde. Außerdem begleite von Beginn an ein Stadtteilmanagement neue Bewohnerinnen und Bewohner, und für Unternehmen, die sich in der Seestadt schon angesiedelt haben bzw. ansiedeln wollen, gebe es das Netzwerk "Club Seestadt". Das alles mache die Seestadt zu "einem der innovativsten Stadtentwicklungsgebiete Europas", urteilte die Jury.

CA Immo für Finanzierungen ausgezeichnet

Einen weiteren österreichischen Sieger gab es in der Kategorie Finanzierung. Hier wurde die CA Immo AG "für die umfassende Refinanzierung des internationalen Bestandes sowie der großen Entwicklungspipeline des Unternehmens" ausgezeichnet. "Durch einen Mix aus Anleihen, Wandelschuldverschreibungen und Bankfinanzierungen war es der CA Immo gelungen, den Zinsaufwand und den Loan-To-Value zu verringern, längere Laufzeiten für die neuen Kredite und die Finanzierung der üppigen Projektpipeline zu sichern. Und das alles trotz einem ursprünglich schlechten Kreditrating und einem schwierigen Immobilienportfolio", so die Jury. (red, 2.3.2018)