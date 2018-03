Österreichischer Komponist Thomas Pernes gestorben

Starb nach langer schwerer Krankheit am 26. Februar am Tag nach seinem 62. Geburtstag – Schüler von Roman Haubenstock-Ramati – Vision "Klangtheater"

Wien – Der österreichische Komponist Thomas Pernes ist am 26. Februar, einen Tag nach seinem 62. Geburtstag, in seiner Wohnung in Wien nach langer schwerer Krankheit gestorben. Das gab seine frühere Ehefrau Eva Mikusch gegenüber der APA bekannt. Der Schüler von Roman Haubenstock-Ramati arbeitete lebenslang an seiner Vision eines "Klangtheaters". Krankheitsbedingt konnte er zuletzt kaum mehr komponieren.

Pernes wurde am 25. Februar 1956 in Wien geboren. Er studierte Klavier bei Bruno Seidlhofer und Komposition bei Roman Haubenstock-Ramati. Mit der Uraufführung seines 1. Streichquartetts 1976 im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses begann eine Komponistenkarriere, die Pernes mit der Musik zu Bernd Roger Bienerts Ballett "Alpenglühn" bis an die Wiener Staatsoper führte. Er integrierte Elemente der Volksmusik und des Jazz in sein Werk und setzte Elektronik zur Erweiterung der kompositorischen Möglichkeiten ein. Mit seinem "Klangtheater" versuchte er eine Musiktheaterform zu verwirklichen, bei der die Dramaturgie ganz aus der Musik kommt.

Von Theater und Bildender Kunst inspiriert

1980 wurde sein "Concerto" beim Weltmusikfest der IGNM in Jerusalem uraufgeführt. Aufführungen bei den Donaueschinger Musiktagen, dem Musikprotokoll des steirischen herbstes oder beim Brucknerfest in Linz festigten seinen Ruf in der Szene der Neuen Musik. 1986 wurde ein Stück von Pernes anlässlich der Wiedereröffnung der Wiener Secession uraufgeführt, 1987 gab es die Uraufführung der "Neuen Gesänge aus Klangtheater" zur Eröffnung der Wiener Festwochen. Immer wieder inspirierten ihn Theater oder Bildende Kunst zu neuen Arbeiten.

1991 waren ihm Personalen im Musikverein und im Wiener Konzerthaus gewidmet. 2008 machte er aus Ernst Jandls Sprechoper "Aus der Fremde" ein Musiktheater, das seine konzertante Uraufführung im Brahms-Saal des Musikvereins durch das Ensemble Kontrapunkte und Dirigent Peter Keuschnig erfuhr, die sich um Pernes Werk sehr verdient gemacht haben. (APA, 2.3.2018)