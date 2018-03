Union und SPD haben zusammen 52 Prozent

ARD-Deutschlandtrend: Union bei 34, SPD bei 18 Prozent

Berlin – Die designierten deutschen Koalitionspartner Union und SPD können zusammen in der Wählergunst laut einer Umfrage zulegen. In dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend von Infratest-dimap für den WDR landet die Union wie in der Vorwoche bei 34 Prozent. Die SPD setzt ihren Aufwärtstrend fort und erreicht 18 Prozent. Bereits in der Vorwoche war die SPD in einer Erhebung des Instituts für das ARD-Morgenmagazin leicht auf 17 Prozent gestiegen. Verluste gegenüber Mitte Februar müssen Linke und Grüne (je zwei Prozentpunkte) auf neun und elf Prozent hinnehmen. AfD und FDP liegen bei 15 bzw. neun Prozent.

Außenminister Gabriel am beliebtesten

In der Liste der beliebtesten Politiker liegt der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel mit 65 Prozent (plus drei) Prozent Zustimmung weit vorne. Kanzlerin Angela Merkel landet bei 52 Prozent (plus drei), der bisherige Chef des Kanzleramtes und designierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei 46 Prozent (plus sechs) und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles bei 35 Prozent (plus acht).

Infratest dimap befragte zwischen dem 26. und 27. Februar insgesamt 1002 Wahlberechtigte für die Frage nach den Politikern und 1502 Personen für die Sonntagsfrage. (Reuters, 1.3.2018)