Verfassungsgerichtshof: Welche Parteien die Höchstrichter nominieren

Die Nähe zweier neuer Höchstrichter zur FPÖ empört die Opposition. Dabei ist eine parteipolitische Vergangenheit unter Richtern keine Seltenheit – ebenso wenig wie zahlreiche Nebenjobs

Die Entscheidung, wer die beiden offenen Stellen am Verfassungsgerichtshof (VfGH) bekommen soll, beschäftigte Regierung und Nationalrat in den vergangenen Wochen. Nun ist es fix, der umstrittene Linzer Universitätsprofessor Andreas Hauer wurde, wie von der FPÖ forciert, vom Nationalrat vorgeschlagen. Der Bundesrat wird sich am 15. März für den Wiener Anwalt Michael Rami entscheiden, auch er kann dank blauer Unterstützung aufrücken.

Dass die Auswahl hinter verschlossenen Regierungstüren gefallen ist, dennoch ein zweitägiges Hearing abgehalten wurde, sorgte bei der Opposition für Irritation. Das Prozedere habe gezeigt, wie viele qualifizierte Kandidaten es gebe, die nicht direkt einer Partei zuzuordnen sind, monierten SPÖ und Neos.

Von Van der Bellen akzeptiert

Bevor Hauer als Verfassungsrichter angelobt wird, muss Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch seine Unterschrift unter den Vorschlag setzen. Dieser stellte via Aussendung klar, den Burschenschafter als Höchstrichter zu akzeptieren, auch wenn er dessen Haltung nicht teile.

Obwohl das Vorgehen in der Kritik steht – die Unabhängigkeit des Gerichts wird von der Opposition nicht infrage gestellt. Für Unmut sorgt allerdings die Regelung, dass der Posten des Verfassungsrichters als Nebenbeschäftigung definiert ist. Die Höchstrichter erhalten 90 Prozent der Bezüge eines Abgeordneten im Nationalrat, also 7.998,39 Euro monatlich. Da derzeit alle Richter auch als ständige Referenten am Höchstgericht fungieren, steigt ihr Bezug auf 160 Prozent – also auf 14.219,36 Euro monatlich. Dennoch dürfen sie weiterhin einem Zivilberuf nachgehen.

Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs.

DER STANDARD gibt einen Überblick, wie sich der Verfassungsgerichtshof zusammensetzt, welche Partei die Höchstrichter nominiert hat und welchen Nebentätigkeiten sie nachgehen:

Brigitte Bierlein wurde 2003 als Vizepräsidentin geholt, seit vergangener Woche ist sie auch Präsidentin. Die 68-jährige Strafrechtlerin war Leiterin der Generalprokuratur und wurde unter Wolfgang Schüssel von Schwarz-Blau bestellt.

wurde 2003 als Vizepräsidentin geholt, seit vergangener Woche ist sie auch Präsidentin. Die 68-jährige Strafrechtlerin war Leiterin der Generalprokuratur und wurde unter Wolfgang Schüssel von Schwarz-Blau bestellt. Christoph Grabenwarter ist nun Bierleins Stellvertreter. Er wurde 2005 von der Regierung nominiert und kam auf einem ÖVP-Ticket zu Richterehren. Er ist Universitätsprofessor für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU).

foto: der standard/newald Vergangene Woche erfolgte die Angelobung der Verfassungsgerichthofpräsidentin Brigitte Bierlein und ihres Stellvertreters Christoph Grabenwarter durch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Für die Bestellung von Hauer und Rami reicht seine Unterschrift.