TV- und Radiotipps für Freitag, 2. März

Rundfunkgebühr abschaffen?, Steile Lagen, tiefe Wurzeln – die Wachau, Pizzera & Jaus: Unerhört Solide, Women's Voices: Marianne Faithfull, From Dusk till Dawn, Universum History: Gertrude Bel und Im Westen nichts Neues

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Sparen durch Innovation "Sparen durch Innovation" ist das Thema bei der Energiesparmesse in Wels. Während Fotovoltaikanlagen auf vielen Häusern mittlerweile fast zum Standard gehören, können Privathaushalte nun auch Energie durch Windkraft gewinnen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Rundfunkgebühr abschaffen? Die Schweiz vor der Entscheidung Der Schweizer Rundfunk steht auf der Kippe. Eine Volksinitiative fordert die Abschaffung der Gebühren, mit denen öffentliche Radio- und Fernsehsender bisher finanziert wurden. Das wäre de facto das Aus. Am Sonntag, 4. März, stimmen die Schweizer über den Entwurf ab. Laut jüngsten Umfragen dürften die Eidgenossen für die Beibehaltung votieren. Bis 20.15, Arte

20.15 NATUR

Heimatleuchten: Steile Lagen, tiefe Wurzeln – die Wachau Ein Winzer, eine Schneiderin und Feuerwehrmänner zeigen ihre Wurzeln und ihr Wirken in der Wachau, der Weltkulturerbe-Region zwischen Krems und Melk. Bis 21.15, Servus TV

20.15 KABARETT OLÉ

Pizzera & Jaus: Unerhört Solide Paul Pizzera und Otto Jaus gelten als Shootingstars unter den Spaß- und Stimmungsmachern des Landes. Ihre Auftritte füllen mittlerweile die Wiener Stadthalle. Eine Aufzeichnung aus dem Grazer Orpheum. Bis 21.15, ORF 1

22.00 FRAUEN

Women's Voices: Marianne Faithfull Starke Stimmen, starke Frauen: Mit diesem Schwerpunkt widmet sich Arte an vier Freitagabenden in Porträts und Konzerten Ausnahmekünstlerinnen. Den Auftakt macht Rock-'n' -Roll-Ikone Marianne Faithfull, die bereits als 17-Jährige zum Star avancierte. An den weiteren Freitagen im März folgen etwa Beth Ditto, die Savages oder Soul-Legende Betty Davis. Bis 0.55, Arte

22.40 TANZ DER VAMPIRE

From Dusk till Dawn (USA 1996, Robert Rodriguez) Die Brüder Seth (George Clooney) und Richard (Quentin Tarantino) flüchten nach einem blutintensiven Bankraub mit ihren im Wüstenmotel aufgelesenen Ersatzgeiseln in einen mexikanischen Stripclub. Der stellt sich allerdings als Vampirnest heraus, wo schon bald die Post abgeht. Großartige Groteske aus Tarantinos Feder, inklusive Penisrevolver und garniert mit Starbesetzung: Neben Clooney und Tarantino himself tauchen etwa noch Harvey Keitel, Juliette Lewis, Salma Hayek oder Trash-Ikone und Obervampir Danny Trejo auf. Bis 0.40, ProSieben

cappazack

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Gertrude Bell – Briefe aus Bagdad Sie wurde zur Beraterin des britischen Empire und gewann die Achtung und das Vertrauen arabischer Königshäuser: Gertrude Bell (1868- 1926) gehörte zu den mächtigsten Frauen ihrer Zeit. Die Britin war Historikerin, Schriftstellerin, Archäologin und Alpinistin. Bell sprach fließend Arabisch und Persisch und war nach dem Ersten Weltkrieg maßgeblich an der politischen Neuordnung des Nahen Ostens beteiligt. Die Spieldokumentation erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau. Bis 0.10, ORF 2

0.10 ANTIKRIEGSFILM

Im Westen nichts Neues (All Quiet on the Western Front, USA 1930, Lewis Milestone) Deutschland, 1915: Vom Klassenlehrer Kantorek (Arnold Lucy) ermuntert, meldet sich der Gymnasiast Paul Bäumer (Lew Ayres) mit seinen Klassenkameraden freiwillig zum Militär. Die Schüler werden von erfahrenen Soldaten auf den Alltag in vorderster Linie vorbereitet. Im Schützengraben holt sie die grausame Wirklichkeit ein. Die eindrucksvolle Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque erhielt zwei Oscars: als bester Film und Lewis Milestone für die beste Regie. Bis 2.20, ORF 2