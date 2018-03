SECESSION RUDOLF POLANSZKY „Eidola“

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 6,– statt EUR 9,50

Rudolf Polanszkys Faszination für Trug-, Schein- und Spiegelbilder und seine Skepsis gegenüber dem Absoluten, rein Rationalen äußert sich auch im Titel seiner Ausstellung in der Secession: „Eidola“ (Plural von eidolon, griech. = kleines Trugbild, Phantomerscheinung), frei nach dem Motto „What you see is what you get“, könnte hier als Leitmotiv für „What you get is more (other) than what you see“ gelten.

SECESSION

Friedrichstraße 12, 1010 Wien

Öffnungszeiten

9. Februar – 22. April 2018

Di–So jeweils 10.00 –18.00 Uhr