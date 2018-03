Südkoreas Präsident will Sondergesandten nach Nordkorea schicken

US-Präsident Trump ist informiert

Seoul/Pjöngjang – Nach der Annäherung Nordkoreas will Südkoreas Präsident Moon Jae-in möglichst bald einen Sondergesandten nach Pjöngjang schicken. Das habe Moon dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Telefon gesagt, teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit.

Beide Seiten hätten dabei über die Gespräche der südkoreanischen Regierung mit den hochrangigen Delegationen aus Nordkorea gesprochen, die anlässlich der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang im vergangenen Monat in Südkorea waren. Moon und Trump hätten vereinbart, die Impulse des innerkoreanischen Dialogs für eine Lösung des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm zu nutzen, hieß es. (APA, 1.3.2018)