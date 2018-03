Modewoche Paris: Mit breiten Schultern durch die Kälte

foto: apa/afp/francois guillot

Wenn ein Designer in Paris gegen die nächste heraufziehende Kälte gewappnet zu sein scheint, dann ist das John Galliano. Er vermummte seine Models auf dem Margiela-Laufsteg in Oversize-Parkas und Kunststoff-Jacken (Das Thema Kunststoff lässt gerade niemanden in der Mode kalt) und drückte ihnen dicke Decken unter die Arme. Der nächste Winter wird kommen!