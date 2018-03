Niederösterreich: Martin Huber als FPÖ-Klubchef designiert

Landtagsabgeordneter war unter Barbara Rosenkranz Landesgeschäftsführer

St. Pölten – Martin Huber soll neuer Klubobmann der FPÖ im niederösterreichischen Landtag werden. Er wird damit auf Gottfried Waldhäusl folgen, der in die Landesregierung einzieht, teilte die Landespartei am Donnerstag mit. Huber soll bei einer Klubklausur der Freiheitlichen am Montag gewählt werden.

Das Mandat von Udo Landbauer, der sich wegen der NS-Liedergut-Affäre bei der Burschenschaft Germania aus der Politik zurückgezogen hat, übernimmt Wiener Neustadts Bürgermeister-Stv. Michael Schnedlitz.

Der designierte Klubchef Huber gehört dem Landtag seit zehn Jahren an. Von 2004 bis 2013 war er auch Landesgeschäftsführer der FPÖ Niederösterreich. Er hatte die Funktion unter der im Unfrieden aus der FPÖ geschiedenen Obfrau Barbara Rosenkranz inne. Huber bezeichnete es als "große Ehre, dass ich Gottfried Waldhäusl nachfolgen darf". Gemeinsam mit dem designierten Landesrat wolle er eine "starke Stimme für die Bürger im Land" sein.

Blaue Hochburg

Blindenmarkt (Bezirk Melk), Heimatgemeinde des 47-Jährigen, ist seit Jahren eine freiheitliche "Hochburg". Bei der Landtagswahl am 28. Jänner erreichten die Blauen dort mit 34,0 Prozent (plus 8,38 Prozentpunkte) einmal mehr ihr landesweit bestes Ergebnis.

Man habe sich in den vergangenen Wochen ausreichend Zeit genommen, um die Landespartei "bestmöglich und zukunftsfit" aufzustellen, teilten die Freiheitlichen mit. Landesobmann Walter Rosenkranz werde auch weiterhin neben der Führung der Landesgruppe seine Aufgabe als Klubobmann des FPÖ-Parlamentsklubs wahrnehmen. Der geschäftsführende Landesobmann Christian Höbart werde sich gemeinsam mit Landesparteisekretär Christian Hafenecker federführend auf den weiteren "Auf- und Ausbau der Landespartei" konzentrieren. (APA, red, 1.3.2018)