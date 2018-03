Zwei weitere Erste-Liga-Partien abgesagt

FAC gegen Wattens wird am Montag nachgetragen

Wien – Mit den Begegnungen Wiener Neustadt gegen Hartberg und KSV gegen Blau Weiß Linz sind wegen der Kältewelle zwei weitere Freitagspiele in der Fußball-Erste-Liga abgesagt worden. Wie die Bundesliga am Donnerstag bekanntgab, seien die jeweiligen Plätze aufgrund der Wettersituation nicht bespielbar. Bereits am Mittwoch war das Match FAC gegen Wattens gestrichen worden.

Die Partie in Wien soll bereits am kommenden Montag (18.30) nachgetragen werden, das Spiel von Wiener Neustadt gegen Hartberg am 12. März (18.30) und jenes von Kapfenberg gegen Linz am 20. März (18.30). (APA; 1.3.3018)