Wien – Ivica Vastic ist am Donnerstag zur Wiener Austria zurückgekehrt, wo er künftig als U16-Trainer fungiert. Der 48-Jährige ersetzt den in den Betreuerstab der Kampfmannschaft aufgerückten Roman Stary. Vastic war bereits von 2010 bis 2012 als Amateur- und Cheftrainer bei den Veilchen tätig. Bei seiner letzten Trainerstation in Mattersburg (2014-2017) gelang dem Ex-Teamspieler der Bundesliga-Aufstieg. (APA; 1.3.2018)