Zwölf gleichzeitig krank: Technosert zieht Vorwürfe gegen Mitarbeiter zurück

Man habe es "unterlassen, die gesamten Aussagen (...) einer exakten Prüfung zu unterziehen", erklärt das Unternehmen und entschuldigt sich bei den Betroffenen

Linz – Im Fall von zwölf Arbeitnehmern, die als Überstundenboykott gleichzeitig in Krankenstand gegangen sein sollen, hat die Firma Technosert am Donnerstag die Vorwürfe zurückgenommen: Man habe es unterlassen, die Fakten, mit denen die Wirtschaftskammer an die Öffentlichkeit ging, einer Detailprüfung zu unterziehen. Man übernehme die Verantwortung dafür und entschuldige sich bei allen Betroffenen.

Mitte Februar hatte die Wirtschaftskammer Oberösterreich den Fall publik gemacht: Demnach seien die zwölf Mitarbeiter des Unternehmens nach Diskussionen über angeordnete Überstunden gleichzeitig und offenbar abgesprochen für zwei bis fünf Monate in den Krankenstand gegangen. Zehn von ihnen seien gekündigt worden, zwei hätten das Dienstverhältnis selbst gelöst.

Prompt folgte eine Reaktion der Arbeiterkammer Oberösterreich: Das sei unwahr, vielmehr hätten zwölf Mitarbeiter "während einer Zeitspanne von zwei Monaten einen Krankenstand angetreten". Am Montag hatte Firmengründer Johannes Gschwandtner dann in den "Oberösterreichischen Nachrichten" die Zahl der Kündigungen zurechtgerückt: Es habe nur fünf durch den Dienstgeber gegeben, der Rest der zwölf Mitarbeiter habe das Unternehmen von sich aus oder im Einvernehmen verlassen. "Da habe ich zu wenig genau die Unterlagen angeschaut", wurde Gschwandtner zitiert. Er und sein Geschäftsführer Hermann Schübl wiesen in Medien auch Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter zurück, dass das Klima schlecht, der Druck hoch und Arbeitszeitüberschreitungen verlangt worden seien.

Technosert übernimmt Verantwortung

Der Vorwurf des abgesprochenen Krankenstands nach angeordneten Überstunden, den die Wirtschaftskammer erhoben hatte, wird nun aber zurückgezogen: "Leider ist die ganze Diskussion durch einen Fehler unsererseits zustande gekommen. Wir haben es unterlassen, die gesamten Aussagen, die von der WK OÖ in der Person von Erhard Prugger (Leiter der Abteilung für Sozial- und Rechtspolitik in der WK OÖ, Anm.) an die Öffentlichkeit gebracht wurden, einer exakten Prüfung zu unterziehen. Das hatte zur Folge, dass Herr Prugger mit Informationen an die Öffentlichkeit ging, die so nicht der Realität entsprechen. Das war aber nicht Schuld von Herrn Prugger, weil ihm die Fakten nicht vorliegen konnten und durften. Die Verantwortung liegt zu 100 Prozent bei Technosert, da das Unternehmen es unterlassen hatte, die Vorwürfe einer Detailprüfung zu unterziehen. Das Unternehmen bedauert seine Vorgangsweise und entschuldigt sich auch bei allen Betroffenen, die dadurch direkt und indirekt in Misskredit geraten sind", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Geschäftsführung.

Prugger, der in der Sache teils persönlich von der Arbeiterkammer angegriffen worden war, zeigte sich zufrieden mit der Klarstellung der Firma: "Es geht um meinen persönlichen Ruf und um meine Glaubwürdigkeit." Er sehe nun keinen weiteren Handlungsbedarf gegenüber Technosert, beteuert aber, dass die Wirtschaftskammer sich den Fall sehr genau angesehen habe, "und die Verdachtsmomente waren gegeben". Die Kammer habe ja keinen Grund, ihren Betrieben nicht zu glauben. Sie werde daher weiter am Thema Krankenstandsmissbrauch dranbleiben, weil sie seit längerem mit entsprechenden Meldungen von Betrieben "überschwemmt" werde. (APA, 1.3.2018)