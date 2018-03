Verbraucherschützer: iPhone X hat beste Smartphone-Kamera

Liegt im Test vor den iPhone-8-Modellen und Samsung Galaxy S8+ – keine anderen Marken in den Top 10

Von verschwommenen Machwerken in mickriger Auflösung zu detailreichen Fotos in mehrfacher HD-Auflösung – der technische Fortschritt hat aus der einst nur als Beiwerk betrachteten Handykamera eines der wichtigsten Kaufargumente für heutige Smartphones gemacht. Und Jahr für Jahr schaffen es die Hersteller immer wieder, neue Schritte nach vorne zu machen.

Consumer Reports, eine US-Verbraucherschutzorganisation, hat sich nun die aktuelle Generation zum Testen vorgeknöpft. Ihr Fazit: Apples iPhone X liefert mit seiner 12-MP-Dualkamera aktuell die besten Fotos unter den Mobiltelefonen.

Top 3 an Apple

Damit entspricht man auch den Beurteilungen von spezialisierten Plattformen. DxOMark hat an die Kamera des Flaggschiffs aus Cupertino 97 von 100 Punkten verteilt. DPReview bescheinigt ihr die Kapazitäten für "extrem beeindruckende" Resultate, fasst Macrumors zusammen.

Auch Platz 2 und 3 des Consumer Reports-Rankings gehen an Apple. Auf das X folgt das iPhone 8 und überraschenderweise erst dann das iPhone 8 Plus, das mit seiner Doppelkamera am Papier eigentlich die Nase vorne haben sollte. Rang 4 geht an Samsungs Galaxy S8+, gefolgt vom iPhone 7.

Google Pixel 2 und Co. fehlen

Auffällig ist, dass die gesamte Top 10 ausschließlich aus Handys von Apple und Samsung besteht. Auf Platz 6 ist sogar das zwei Generationen alte iPhone 6s Plus vertreten. Das für seine Fotoqualitäten hoch gelobte Pixel 2 (XL) von Google fehlt ebenso, wie andere Handys, die gutes Kamera-Feedback erhielten – beispielsweise das LG V30 oder Huawei Mate 10. Das frisch erschienene Samsung Galaxy S9 wurde im Test noch nicht berücksichtigt. (red, 01.03.2018)