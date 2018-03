Dortmund verzichtet gegen Salzburg auf gemeinsamen Fanschal

Marketingdirektor: "Wir bringen keine Schals in den Verkauf, auf denen ein werbliches Logo gemeinsam mit unserem zu sehen ist"

Dortmund – Vor dem Achtelfinal-Duell mit Salzburg in der Europa League macht sich bei Borussia Dortmund die Abneigung gegen die Fußballprojekte von Red Bull bemerkbar. Der deutsche Bundesligist will nicht wie üblich einen gemeinsamen Fanschal mit dem gegnerischen Logo produzieren, berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstag.

"Wir bringen grundsätzlich keine Schals in den Verkauf, auf denen ein werbliches Logo gemeinsam mit unserem zu sehen ist", wurde Dortmunds Marketingdirektor Carsten Cramer zitiert. Salzburgs Europacup-Wappen zeigt seit vergangenem Herbst einen roten Stier im Red-Bull-Design. Im internationalen Einsatz tritt der Meister als FC Salzburg an, da Sponsoren im Vereinsnamen nicht aufscheinen dürfen.

Salzburg wird hingegen sehr wohl einen Fanschal produzieren. Allerdings hat die Borussia keine Genehmigung für die Verwendung des BVB-Logos erteilt. Dies teilt der Verein auf Anfrage des STANDARD mit.

Salzburg trifft am 8. März auswärts auf die von Peter Stöger trainierten Dortmunder, am 15. März folgt das Rückspiel in Wals-Siezenheim. (APA, red, 1.3.2018)