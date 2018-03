Wie man ein "ewiges" Netflix-Abo gewinnen kann

Der Streaminganbieter schreibt drei Mitgliedschaften in einem "unendlichen" Quiz aus. Nur ein Teilnahmeversuch ist erlaubt

Der Streaminganbieter Netflix hat das Geheimnis um seine mysteriöse Aktion "Netflix Forever" gelüftet. Seit kurzem ist ein Online-Wettbewerb in Gang, bei dem drei Gewinner sich ein Abo mit unbegrenzter Laufzeit sichern können. Und so kann man mitmachen:

Voraussetzung ist neben dem obligatorischen Internetzugang ein Facebook-Konto. Dieses wird benötigt, um sich für das Quiz anzumelden, denn es ist nur eine einmalige Teilnahme erlaubt. Die Fragerunde läuft offiziell bis kommenden Sonntag, 20 Uhr MEZ.

"Game Over" beim ersten Fehler

Die Regeln sind einfach: Den Kandidaten werden der Reihe nach immer neue Fragen präsentiert, die innerhalb einer bestimmten Zeit beantwortet werden müssen. Netflix selbst spricht von einem "unendlichen" Quiz, es gibt bei der Anzahl der zu absolvierenden Fragen also kein Limit nach oben. Laut Berichten von Teilnehmern werden im Wesentlichen Filme und Serien abgehandelt, was bestehenden Abonnenten in die Hände spielt.

foto: netflix forever

Allerdings sollte man dennoch gut vorbereitet sein. Denn schon bei der ersten falschen oder verspäteten Antwort heißt es "Game Over". Und die Konkurrenz ist hart. Bislang haben mehr als 23.000 Nutzer teilgenommen, aktuell führt eine Nutzerin mit 82 korrekten Antworten das Feld an. Zumindest 74 richtige Tipps sind vonnöten, um es derzeit unter die ersten drei zu schaffen.

Das Quiz hat für Netflix freilich auch einen werblichen Hintergrund: Man will damit Aufmerksamkeit schaffen für die neue Serie "Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm". (red, 1.3.2018)