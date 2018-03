Österreichs Industrie 2017 bis November auf Rekordkurs

Umsätze nach elf Monaten bei 252,9 Mrd. Euro – Zuwachs um 7,4 Prozent

Wien – Die heimische Industrie steuert für 2017 auf ein Rekordjahr zu. Die Umsätze des Produzierenden Bereichs stiegen in den ersten elf Monaten 2017 um 7,4 Prozent auf 252,9 Mrd. Euro, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Am Bau war das Produktionsplus mit 4,1 Prozent geringer als in der Sachgüterproduktion (+ 8,1 Prozent).

Ende November 2017 waren in 65.283 Unternehmen (+1,5 Prozent im Jahresvergleich) 951.355 unselbstständig Beschäftigte (+0,7 Prozent) tätig. Der Verdienstsumme (inklusive Brutto-Sonderzahlungen und Brutto-Abfertigungen) in Höhe von etwa 36,2 Mrd. Euro (+2,8 Prozent) stand ein geleistetes Arbeitsvolumen von rund 1.372,8 Millionen Arbeitsstunden (+1,5 Prozent) gegenüber. (APA, 1.3.2018)