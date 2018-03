Wolford geht wohl an Finanzinvestor Fosun aus China

Laut "Kurier" soll der Zuschlag noch am Donnerstag erfolgen

Wien/Bregenz – Das Bieterrennen um den Bregenzer Wäschehersteller Wolford ist offenbar entschieden. Laut "Kurier" soll der chinesische Investor Fosun International am Donnerstag den Zuschlag erhalten. Fosun ist das größte private Firmenkonglomerat Chinas und wird an der Hongkonger Börse gehandelt. Für Schlagzeilen sorgte der Konzern kürzlich, als er das französische Luxusmodehaus Lanvin übernahm, das ebenso wie Wolford in Turbulenzen steckte.

Wolford beschäftigt knapp 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, davon allein 700 am Standort Bregenz. Im Jahr 2017 hat sich das Unternehmen wirtschaftlich leicht erholt: Der Verlust im ersten Halbjahr lag mit knapp sechs Millionen Euro unter dem des Vorjahreswert.

Zur Strategie von Fosun gehört es, europäische Luxusmarken aufzukaufen und an der Hongkonger Börse zu handeln. Zum Portefeuille gehört neben Lanvin auch die italienische Dessousmarke La Perla. An Wolford wird Fosun dem Vernehmen nach zu 51 Prozent beteiligt – so viel gehörte bisher den Familien Wilhelm und Palmers. (APA, red, 1.3.2018)