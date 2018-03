Ofner im Achtelfinale ausgeschieden

Knappe Niederlage in Sao Paulo gegen haushohen Favoriten Cuevas

Sao Paulo – Sebastian Ofner ist am Mittwoch im Achtelfinale des ATP-Sandplatzturniers von Sao Paulo ausgeschieden. Für den 21-Jährigen war gegen den als Nummer 3 gesetzten Uruguayer Pablo Cuevas Endstation, der sich mit 6:4,7:6(4) behauptete. Der Steirer leistete in dem 93 Minuten dauernden Match aber starken Widerstand gegen die Nummer 31 der Welt und wehrte vier von sechs Breakbällen ab.

Das erste Duell der beiden im Vorjahr in Kitzbühel hatte Ofner mit 6:3,2:6,7:6(3) für sich entschieden. Der auf Platz 143 der Weltrangliste liegende ÖTV-Spieler hatte beim brasilianischen Topturnier zum ersten Mal seit August 2017 die erste Runde überstanden. Zuvor war er in Brisbane, Melbourne, New York und Rio de Janeiro nicht über die Qualifikation hinausgekommen. (APA; 1.3.2018)