Grüne fechten niederösterreichische Landtagswahl nicht an

Landesausschuss der Partei entschied sich dagegen, wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl vors Verfassungsgericht zu ziehen

Wien / St. Pölten – Niederösterreichs Grüne werden die Landtagswahl vom 28. Jänner nicht anfechten. Das erklärte Parteichefin Helga Krismer am Donnerstagvormittag in einer Pressekonferenz. Am Abend zuvor hatte der Landesausschuss der Grünen – bestehend aus dem Parteivorstand, den Landtagsabgeordneten und einem Vertreter pro Bezirk – über die Frage abgestimmt.

Die Parteichefin zeigte sich am Donnerstag frustriert darüber, dass die Grünen immer die seien, "die sagen, bitte bleiben wir auf dem Boden der Verfassung", und sich damit "hochgradig unsympathisch" machten. "Es ist in Österreich offensichtlich so, dass die, die aufzeigen, dann auch noch die blöde Nachred' haben."

"Ich kann nicht mehr"

Krismer hatte die Entscheidung an das rund 30-köpfige Gremium delegiert, weil sie sich selbst nach eigenen Angaben außerstande sah, sie zu treffen: Ein weiterer Wahlkampf würde die Landespartei in erhebliche finanzielle Turbulenzen stürzen, zudem ist nicht gesichert, dass die Grünen den Einzug in den Landtag ein weiteres Mal schaffen würden. Bei der Wahl im Jänner erreichten sie rund 6,5 Prozent, für den Einzug in den Landtag sind vier Prozent notwendig.

Zudem haftet Krismer laut eigenen Angaben mit 300.000 Euro privat für einen Parteikredit, womit sie unter anderem erklärte, dass sie selbst gegen die Anfechtung gestimmt hat: "Ich möchte, aber ich kann nicht mehr".

Die Partei ließ vom Rechtsanwalt Heinrich Vana und dem Verfassungsjuristen Bernd-Christian Funk ein Gutachten erstellen, demzufolge die rechtliche Grundlage für die Landtagswahl sowie die Abläufe im Vorfeld verfassungswidrig seien.

Umstrittene Regelung für Zweitwohnsitzer

Wie berichtet, führte eine Novelle des Wahlrechts für Zweitwohnsitzer in Niederösterreich teilweise zu Chaos in den Gemeinden, denen die Prüfung des Wahlrechts auferlegt wurde. Schwammige Formulierungen im Gesetz ermöglichten, dass in einigen Gemeinden hunderten Nebenwohnsitzern das Wahlrecht entzogen wurde, in anderen keinem einzigen. Dem STANDARD und den Grünen liegen auch Fälle vor, in denen Bürger – gesetzeswidrig – nicht über die Streichung aus der Wählerevidenz informiert wurden. Dadurch hatten sie keine Möglichkeit, gegen die Entscheidung ihres Bürgermeisters vorzugehen.

Krismer sprach zuletzt auch von Fällen, bei denen Bürgermeister auf Druck von aus der Evidenz gestrichenen Bürgern diese wenige Tage vor der Wahl noch in die Wählerevidenz "hineingeschwindelt" hätten. (Sebastian Fellner, 1.3.2018)