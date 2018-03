"H1Z1" schlägt gegen "PUBG" zurück: Battle Royale mit Autos kommt

Spiel kämpft aufgrund des Erfolges von "Battlegrounds" und "Fortnite" mit schwindender Teilnehmerzahl

Mit dem Modus "King of the Kill" war "H1Z1" einer der ersten eigenständigen Vertreter des mittlerweile als "Battle Royale" bekannten Genres, in dem Spieler in einem immer kleiner werdenden Territorium darum kämpfen, als letzter zu überleben. Ein Kampf, beim sich – sinnbildlich gesprochen – der Titel mittlerweile selber schwer tut.

Denn das Schlachtfeld wird von zwei unübersehbaren Größen dominiert. Auf der einen Seite zieht der Steam-Hit "Playerunknown‘s Battlegrounds" Gamer mit Faible für realistisch gehaltene Schlachten auf PC und Xbox in seinen Bann. Auf der anderen Seite lockt der Free2Play-Titel "Fortnite" Leute, die es gerne bunter und "arcady" haben – und zwar auf PC, Xbox, PS4 und künftig vielleicht auch Nintendos Switch.

Laut von Eurogamer zitierten Berichten hat "H1Z1" 91 Prozent seiner Spielerbasis eingebüßt. Nun will man dagegen halten – und zwar mit Autokrieg.

h1z1

30 Teams in Autos

In "Auto Royale" sollen 30 Viererteams auf Rädern gegeneinander antreten. Soweit das Vorstellungsvideo erahnen lässt, erwartet die Spieler eine Karte mit Rampen, allerlei Powerups und Waffen sowie diversen Gefahren. Mit einem Sedane und einem gepanzerten Aufklärungsfahrzeug gesellen sich zudem zwei neue Wagen zum bestehenden Fuhrpark hinzu.

Die Spieler können ihre Autos nicht verlassen. Eine Person lenkt, die anderen drei lassen die Waffen sprechen. Powerups werden durch darüberfahren aufgehoben. Bonuskisten öffnet man mit Schusskraft. Wie gehabt sorgt eine Barriere aus Giftgas dafür, dass das Spielfeld immer enger wird und sich die verbleibenden Teilnehmer früher oder später begegnen, bis nur noch ein Team übrig ist.

Neues Erlebnis soll Spieler (zurück) locken

Man hofft, so der für "H1Z1" verantwortliche Manager Anthony Castoro, damit Spieler anzuziehen, die bisher noch keine Erfahrungen mit dem eigenen Titel haben. Konkret will man jene, die schon lange andere Battle Royale-Games spielen – vor allem wohl "PUBG" und "Fortnite" – mit der Aussicht auf ein neues Erlebnis locken. Und auch bei ehemaligen Teilnehmern will man Interesse auf ein Comeback schüren.

Das Game selbst hat vor kurzem die Early Access-Phase hinter sich gelassen. "Auto Royale" ist offiziell allerdings noch im Betastadium. "H1Z1" ist weiterhin ein Kaufspiel und kostet aktuell 20 Euro auf Steam. Die Entwickler von Daybreak Games schließen allerdings nicht aus, künftig ebenfalls auf Free2Play zu setzen. (gpi, 28.02.2018)