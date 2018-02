Neuer SPÖ-Chef Ludwig will mehr Heimvorteil für Langzeitwiener

Der künftige Bürgermeister spricht von einer "Schutzfunktion für die hier lebende Bevölkerung" und holt Raphael Sternfeld als neuen Kommunikationschef der Partei

Wien – Bei der Vergabe von geförderten und kommunalen Wohnungen über die Wohnberatung Wien werden langjährige Wiener schon seit Juli 2015 bevorzugt. Diesen Heimvorteil möchte der neue Wiener SPÖ-Chef und künftige Bürgermeister Michael Ludwig auf andere Bereiche in der Stadt ausweiten, kündigte er am Mittwoch an.

Konkret sollen bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand vermehrt Unternehmen aus der Ostregion Österreichs zum Zug kommen. Die SPÖ müsse sich "als Schutzfunktion der hier lebenden Bevölkerung definieren", sagte Ludwig. Weitere Beispiele nannte Ludwig auf Nachfrage noch nicht. Der Wien-Bonus soll aber "überall dort, wo es gesetzlich möglich ist", angewendet werden, aktuell würden weitere Einsatzbereiche geprüft. Die neue Landesparteisekretärin und Ludwig-Vertraute Barbara Novak sagte, dass dieses Thema auch bei der Zukunftsklausur der Wiener SPÖ am 15. und 16. März Berücksichtigung finden werde. Die Tagung findet auf dem Kahlenberg statt.

Zurückhaltend zeigte sich Ludwig in puncto einer Wartefrist bei der Mindestsicherung, die ebenfalls Wiener bevorzugen würde. Die neue Regelung, die ohne Wartefrist auskommt und seit Februar gilt, müsse zunächst evaluiert werden, ehe Änderungen angedacht werden können.

Ludwig und Novak kündigten auch an, dass die Bezirke und Grätzel künftig von der Stadtpolitik stärker unterstützt werden. Als Beispiel wurde der Ideenwettbewerb "Wien braucht" präsentiert: Wiener sollen hier Vorschläge und Ideen für ihr Grätzel einbringen können, die Wiener SPÖ verknüpft das zudem mit Hausbesuchen, die in Kürze starten.

Sternfeld neuer SPÖ-Kommunikationschef

Während die Neuaufstellung des SPÖ-Stadtregierungsteams erst im Rahmen von Gremiensitzungen der Partei am 14. Mai fixiert und verkündet werden soll, hat Ludwig die Landespartei weiter umgebaut: Als neuer Kommunikationschef der SPÖ Wien wurde Raphael Sternfeld installiert.

Der 40-Jährige war unter anderem als Berater für Ex-Bundeskanzler Werner Faymann und zuletzt als Sprecher des burgenländischen Landesrats Hans Peter Doskozil tätig. Seit 2010 ist er zudem stellvertretender Parteichef der SPÖ Josefstadt. Sternfeld, der Ludwig im parteiinternen Flügelkampf unterstützte, zeigte sich überzeugt, dass Ludwig die "Neuaufstellung der Wiener Sozialdemokratie nach zwei Jahrzehnten" gelingt. (krud, 28.2.2018)