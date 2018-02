Einblicke als Einsichten: Thema Pflege im Ö1-"Radiokolleg"

Den pflegenden Angehörigen galt der Fokus des Beitrags am Mittwoch. Lange fragte niemand danach, wie man ihnen helfen könnte

Meist schaffen es harte Fakten in die Medien: Wie viele Pfleger und Pflegerinnen fehlen im Land? Woher nehmen? Wie bezahlen? Aufgeregt reagiert die Öffentlichkeit auch auf Pflegeskandale. Die Bedürfnisse der Gepflegten und Pflegenden schaffen es hinge gen seltener zu Aufmerksamkeit.

Um eben sie geht es in der ersten halben Stunde des Ö1-Radiokolleg in dieser Woche. Knapp 460.000 Personen erhielten im Vorjahr in Österreich Pflegegeld, etwa 83 Prozent davon wurden zu Hause betreut. Den pflegenden Angehörigen galt der Fokus des Beitrags am Mittwoch. Denn lange fragte niemand danach, wie man ihnen helfen könnte.

Nicht nur Einblicke in das Feld der häuslichen Pflege gibt die fabelhafte Serie von Nikolaus Scholz. Mehr noch sind es Einsichten.

"Technologie kann nie professionelle Hilfe ersetzen", hörte man Experten und Betroffene zu Wort kommen. Es fielen auch Sätze wie: "Irgendwann reißen jedem die Nerven" oder "Du bist selber auch wichtig" und "Du kannst nicht alles opfern".

Am Montag und Dienstag war schon von Autonomie, Würde und Geduld die Rede gewesen, denn die Seele ist in einem getakteten und auf Ökonomie schielenden System ein größerer Zeitfaktor als der Körper.

Ein wichtiges Thema wird hier behutsam und informativ aufgearbeitet. Nachhören lohnt. (Michael Wurmitzer, 28.2.2018)