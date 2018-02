Bayer winkt Freigabe der Monsanto-Übernahme

Der deutsche Konzern blickt vor der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers verhalten auf das Jahr 2018

Brüssel – Die EU-Wettbewerbsbehörde will Insidern zufolge die 62,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch Bayer unter Auflagen genehmigen. Die Europäische Kommission stehe kurz davor, grünes Licht zu geben, aber Bedingungen daran zu knüpfen, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der Leverkusener Pharma- und Agrochemiekonzern teilte kurz zuvor mit, er habe der EU-Kommission weitere Zugeständnisse angeboten, darunter den Verkauf von Teilen des Saatgut-Geschäfts. Zuletzt hatte Bayer auch zugesagt, Saat- und Herbizid-Geschäfte an BASF abzugeben. Bayer will mit der Monsanto-Übernahme zum weltgrößten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut aufsteigen.

Die EU-Kommission hatte ihre Prüfung wegen Wettbewerbsbedenken bis zum 5. April verlängert. Weil sich die Verbindlichkeiten von Monsanto verringert haben, ist der Wert der geplanten Übernahme einschließlich übernommener Schulden von ursprünglich 66 Milliarden Dollar gesunken.

Agrargeschäft schwächelt

Der deutsche Konzern kommt in seinem eigenen Agrargeschäft nicht in Tritt. Probleme im wichtigen Markt Brasilien und negative Währungseffekte verhagelten Bayer das Ergebnis in dem Geschäftsbereich, der durch den 63,5 Milliarden Dollar schweren Zukauf des US-Saatgutriesen deutlich ausgebaut werden soll. "Operativ war 2017 ein Jahr mit Licht und Schatten", sagte Vorstandschef Werner Baumann am Mittwoch. Während es für die Leverkusener im Pharmageschäft weiter rund läuft und Bayer in dem Bereich soviel umsetzte wie nie zuvor, bereitet auch das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten Kopfschmerzen. Im Frankfurter Frühhandel gab die Aktie um rund drei Prozent nach.

Im vergangenen Geschäftsjahr stagnierte der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) von Bayer bei knapp 9,3 Milliarden Euro – das gesteckte Ziel eines Ergebnisses leicht über dem Niveau des Vorjahres konnte der Konzern damit nicht erreichen. Die Rheinländer setzten rund 35 Milliarden Euro um und kamen damit im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls kaum vom Fleck. Währungsbereinigt lag der Zuwachs bei 1,5 Prozent. Für 2018 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz und einem bereinigten Betriebsgewinn auf Vorjahresniveau. Lieferausfälle durch Korrekturmaßnahmen in der Pharmaproduktion nach eine Rüge der US-Gesundheitsbehörde FDA werden das Ergebnis allein mit etwa 300 Millionen Euro belasten. (Reuters, 28.2.2018)