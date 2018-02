Leise Zweifel an Hasenhüttls Zukunft in Leipzig

foto: reuters/hanschke

Hasenhüttl nach der Niederlage gegen Köln: "Wir haben eine sehr offensive Variante gewählt. Was uns gefehlt hat, war die Qualität, bei so einem Spiel frühzeitig den Deckel draufzumachen. In der Bundesliga reicht es nicht, nur 45 Minuten gut zu spielen, das haben wir gesehen. Viel besser als in der ersten Halbzeit kann man eigentlich nicht Fußball spielen. In der zweiten Halbzeit war es so, als ob der Stecker gezogen worden wäre. Da war nichts mehr da."