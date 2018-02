Museen: Direktorengagen und Solidarität

Während die Mitarbeiter in den Museen unter Druck gesetzt oder gar wegrationalisiert werden, verdienen sich die Mitglieder der Direktorate goldene Nasen. Dabei ist die Verantwortung, die sie tragen, überschaubar

Dass die Direktorin eines Museums nahezu dasselbe verdient wie der Bundeskanzler, macht mich sprachlos. 2016 erhielt Gabriele Zuna-Kratky, Langzeitdirektorin des Technischen Museums, 303.500 Euro. Der österreichische Bundeskanzler 304.020 Euro. Noch im Jahr davor hatte Frau Zuna-Kratky "nur" 264.000 Euro verdient. Ihr Einkommen hat sich innerhalb eines Jahres um 39.500 Euro verbessert. Die Einkommensschere zwischen ihr und allen anderen Mitarbeitern im Museum ist damit noch unverhältnismäßiger geworden.

Manche Mitarbeiter verdienen gleich viel wie vor elf Jahren, zur Zeit ihrer ersten Gehaltsverhandlung. Was es bedeutet, wenn sich das Gehalt innerhalb von elf Jahren nicht steigert, muss ich wohl niemandem erklären. Bei anderen wiederum deckt die jährliche Angleichung nicht einmal die Inflation. Zu alldem hören wir von der Geschäftsführung, es müsse gespart werden und wir müssten alle die Gürtel enger schnallen. Das Wir hört sich bei den unterschiedlichen Gehältern allerdings besonders unsolidarisch an.

Wir sparen. Kündigungsdrohungen hängen wie Damoklesschwerter über Mitarbeitern und erzeugen ein unruhiges Arbeitsklima. Tatsächlich werden Angestellte immer wieder "wegrationalisiert". Ganz egal, ob es sich um eine Alleinerziehende handelt, deren Gehalt, bei den Summen, über die wir sprechen, nicht ins Gewicht fällt. Durch ihre Kündigung werden aber funktionierende Arbeitsabläufe gestört und eine Kollegin folgert: "Ihre Arbeit fällt nicht weg, irgendjemand anderer muss sie dazumachen."

Hätten die Direktoren und Direktorinnen in den letzten Jahren gut gewirtschaftet, müssten ihnen zudem keine wirtschaftlichen Geschäftsführungen, mit entsprechenden Gehältern, zur Seite gestellt werden. Am Technischen Museum heißt das: Zu den jährlichen 300.000 Euro für die Direktorin kommen noch etwa 200.000 Euro für die kaufmännische Geschäftsführung dazu. Das sind zusammen eine halbe Million Euro. Ohne Arbeitgeberbeiträge, die der Staat auch noch dazuzahlen darf.

Fleißig arbeiten

In den 60er-Jahren wurde mir als Kind beigebracht, wer fleißig, gut und ehrlich arbeitet, verdient genug, um im Alter ein ruhiges Leben führen zu können. Ich möchte, dass alle, die gut arbeiten, entsprechend entlohnt werden. Aber wie gut muss jemand arbeiten, der aus Steuergeldern dermaßen viel zugewendet bekommt. Verdient eine Führungskraft zehnmal so viel wie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, müsste sie zehnmal so viel arbeiten. Der Tag hat allerdings nicht mehr als 24 Stunden. Also werden andere Faktoren honoriert. Wir hören von der großen Verantwortung. Ich frage mich allerdings, wie viel Verantwortung im Vergleich zum Bundeskanzler die Geschäftsführerin von etwa 250 Angestellten hat. Und welche Konsequenzen es schon nach ziehen würde, wenn es Unregelmäßigkeiten gäbe oder sie schlecht wirtschaften würde. Die Beispiele ehemaliger Direktoren und Direktorinnen von Seipel über Noever bis Husslein sprechen für sich.

Um 500 Euro fürchten

Ich frage mich auch, ob die hohen Gehälter der Kulturmanager woanders fehlen. Bei Auslandsstipendien, Kulturinitiativen, Projekträumen, kleinen Kulturvereinen etc., deren Finanzierungsansuchen oft mit mangelnden Budgets begründet werden. Vereine kämpfen oft um 500 Euro und fürchten jedes Jahr, dass sie nicht mehr weitermachen könnten. Manche Kulturtreibende und Künstler erhalten Stundenlöhne um die zwei Euro, zehn Euro sind geradezu "goldene Nasen".

Als Optimistin glaube ich dennoch, dass die Einkommensschere gestoppt werden kann. Jetzt muss ich lachen. Weil die Illusion, dass unsere vom Staat engagierten Kulturmanager auch nur auf einen Bruchteil ihrer hohen Gehaltssummen verzichten würden, um sie den Mitarbeitern solidarisch zukommen zu lassen, blauäugig ist. Aber ich glaube an das Gute im Menschen. An kompetente Führungskräfte, die ihrem Personal nicht nur viel versprechen, sondern die Versprechen halten. Das setzt soziale Kompetenz voraus und dass sie als Führungskräfte ihr Personal unterstützen und nicht ständig danach suchen, wer wegrationalisiert werden könnte. Ja, ich habe den Traum, diese Veränderung zu erleben. (Sabine Groschup, 28.2.2018)