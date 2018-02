Sanktionen gegen Russland aufgehoben

Laut NOK-Chef Schukow wird die Suspendierung wie angekündigt aufgehoben

Moskau – Die Olympia-Sanktionen gegen Russland wegen des Dopingskandals von 2014 sind aufgehoben worden. "Das ROK ist wieder vollständiges Mitglied der internationalen olympischen Familie", sagte Alexander Schukow, der Präsident des Olympischen Komitees Russlands (ROK) am Mittwoch der Agentur Interfax. Eine Bestätigung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) lag zunächst nicht vor.

Wegen massiver Dopingvergehen bei den Winterspielen 2014 in Sotschi hatten unter neutraler Flagge nur 168 Athleten aus Russland an den Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen dürfen. Eigentlich war erwartet worden, dass die russischen Sportler bereits anlässlich der Schlussfeier in Südkorea am Sonntag wieder mit ihren Fahnen einmarschieren können. Doch aufgrund der positiven Dopingproben des Curlers Alexander Kruschelnizki und der Bobfahrerin Nadeschda Sergejewa wurde die Sperre doch noch um ein paar Tage verlängert. (APA, 28.2.2018)