Liste Pilz fordert Kollektivvertrag für Bundesmuseen

Die Bezüge der Museumsdirektoren seien angesichts einer steigenden Anzahl von prekären Beschäftigungsverhältnissen unverhältnismäßig hoch

Wien – Die Liste Pilz macht die Gehaltsstruktur in den Bundesmuseen zum Thema und fordert einen Kollektivvertrag für die Mitarbeiter dieser Kultureinrichtungen. Angesichts real sinkender Löhne im Museumsbereich und einer steigenden Anzahl von prekären Beschäftigungsverhältnissen seien die Bezüge der Museumsdirektoren unverhältnismäßig hoch, heißt es in einer parlamentarischen Anfrage der Liste Pilz.

Exemplarisch verweist die Liste Pilz auf die Gehaltsentwicklung im Technischen Museum Wien (TMW), wo die Einkommen der Mitarbeiter zwischen 2009 und 2016 um 4,9 Prozent gestiegen seien, jenes der Direktorin hingegen um 28,2 Prozent. Diese Zahlen könne man im TMW so nicht nachvollziehen; Betriebsrätin Sabine Groschup sprach sich gegenüber Ö1 jedoch ebenfalls für einen Kollektivvertrag aus. Laut Liste Pilz-Kultursprecher Wolfgang Zinggl verdiene die Direktorin des Technischen Museum inzwischen 303.500 Euro und damit fast so viel wie der Bundeskanzler.

Im Vergleich dazu bekäme der Direktor des Deutschen Museums München 102.000, der Direktor des Pariser Louvre 150.000 und der Direktor der Londoner Tate Modern 120.000 Euro. "Es kann nicht sein, dass eine Direktorin so viel verdient wie der Bundeskanzler und gleichzeitig keine Kollektivverträge existieren", erklärte Zinggl im Ö1-"Morgenjournal".

Forderung an Kulturminister Blümel

Die Liste Pilz fordert deshalb von Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP), die Bundesmuseen-Konferenz zum Abschluss eines Kollektivvertrags mit den Arbeitnehmervertretern der Bundesmuseen und der Nationalbibliothek zu bewegen und alles zu unternehmen, dass die Mitarbeiter nach Kollektivvertrag beschäftigt werden. Seit der Ausgliederung der Bundesmuseen im Jahr 2000 werde über einen gemeinsamen Kollektivvertrag in diesem Bereich verhandelt. Trotz entsprechender Ankündigungen sämtlicher Kulturminister der vergangenen Jahre verfüge bisher aber nur das Kunsthistorische Museum (KHM) über einen solchen Kollektivvertrag, so Zinggl.

Bei den Museen zeigt man sich in der Sache gesprächsbereit, weist aber auf die möglichen Kosten hin. "Wir müssten die Garantien haben, dass wenn es teurer wird, dass das dann auch durch den Bund aufgefangen wird", so Belvedere-Direktorin Stella Rollig, die derzeit den Vorsitz der Bundesmuseenkonferenz innehat, im Ö1-"Morgenjournal". Zinggls Kritik an den hohen Direktorengehältern wies Rollig zurück. "Die Direktorinnen und Direktoren verdienen sehr gut, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber wir sind nicht überbezahlt." (APA, 28.2.2018)