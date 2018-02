May lehnt Brexit-Vertragsentwurf der EU entschieden ab

EU-Chefverhandler Barnier drängt die Briten währenddessen zur Eile

Brüssel – EU-Chefverhandler Michel Barnier drängt die Briten zu mehr Eile bei den Brexit-Verhandlungen. Es sei nun ein "Schlüsselmoment" gekommen, sagte Barnier am Mittwoch bei der Vorstellung des Entwurfs eines Brexit-Vertrags in Brüssel. Es gebe noch "zu viele Meinungsverschiedenheiten".

Jedenfalls muss nach dem Willen der EU "eine harte Grenzen vermieden werden". Damit bezog sich Barnier auf die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, eine der schwierigsten Fragen bei den Brexit-Gesprächen. Der Übergang ist bisher unkontrolliert. Sollte Großbritannien die Zollunion mit der EU verlassen, müssten aber wieder Kontrollen stattfinden. Das wiederum würde im heiklen Nordirland-Konflikt für Spannungen sorgen, weil sich republikanische nordirische Katholiken so von Irland getrennt fühlen würden.

Nur schlechte Lösungen

Ähnliches droht aber auch in dem Fall, dass London den Konflikt durch unterschiedliche Regeln für Nordirland und den Rest Großbritanniens zu entschärfen versucht. Dann würden sich die Unionisten vom restlichen Staat abgeschnitten fühlen. Premierministerin Theresa May warf der EU in einer ersten Antwort auf den Plan daher vor, die "verfassungsmäßige Einheit" Großbritanniens zu gefährden. Ihre Minderheitsregierung wird von den Stimmen nordirischer Unionisten im Londoner Parlament gestützt.

Der britische Außenminister Boris Johnson hat jüngst zu erkennen gegeben, dass er eine Wiedereinführung von "weichen" Grenzkontrollen nicht für problematisch halten würde. Die britische Regierung insgesamt sah das bisher aber weniger gelassen als der Brexit-Anhänger im Außenamt.

London ist dagegen, nennt aber keine Alternative

Die britische Premierministerin Theresa May hat mit scharfer Kritik auf den von der EU vorgelegten Entwurf für den Brexit-Vertrag reagiert. Ihre Regierung könne den Vertrag in seiner jetzigen Fassung "niemals" akzeptieren, sagte May am Mittwoch in London.

Der Vorschlag aus Brüssel, wonach Nordirland de facto im EU-Binnenmarkt und der Zollunion verbleiben könnte, "untergräbt den gemeinsamen britischen Markt und bedroht die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs", sagte May bei einer Fragestunde im Parlament. "Kein britischer Premierminister könnte dem jemals zustimmen."

Ein solches Abkommen wäre ein Betrug an dem Brexit-Votum der Briten. Sie werde das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und anderen "kristallklar machen", warnte May.



Für die EU haben laut Barnier die Bürgerrechte weiterhin Priorität. Es könne nicht, wie von London gewünscht, zu einer weniger günstigen Behandlung von EU-Bürgern kommen, die während des Übergangszeitraums nach Großbritannien kommen, als für jene, die das vor dem Austritt im März 2019 machten. Außerdem beharre die EU auf der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs in Rechtsfragen.

Jedenfalls sei nun mehr Eile notwendig. Die Verhandlungen würden beschleunigt, kündigte Barnier an. "Wir müssen schneller werden." (APA, red, 28.2.2018)