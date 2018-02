Wienerberger erzielt Rekordumsatz

Die florierende Bauwirtschaft und gestiegene Preise verhelfen auch beim Konzernerlös zu einem Zuwachs auf 3,12 Milliarden

Wien – Ziegelhersteller Wienerberger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erzielt. Dank der florierenden Bauwirtschaft und gestiegener Preise kletterte der Konzernerlös um fünf Prozent auf 3,12 Milliarden Euro, wie das österreichische Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach einer Reihe von Akquisitionen hält die Firma nach weiteren Zukaufsmöglichkeiten Ausschau und hat dafür mindestens 200 Millionen Euro vorgesehen. Der Fokus liege aber zugleich auf organischem Wachstum. Auch beim Gewinn setzt Wienerberger auf ein kräftiges Plus. 2017 steigerte der Konzern das Betriebsergebnis (Ebitda) um drei Prozent auf 415 Millionen Euro und erreichte damit doch das ursprünglich angepeilte Ziel, weil sich die Kosten im Zaun hielten.

Bereinigt um Sondereffekte lag das Plus beim Ebitda 2017 sogar bei sieben Prozent. Im laufenden Jahr peilt Wienerberger ein organisches Ebitda zwischen 450 und 470 Millionen Euro an. Der Branchenprimus geht von einem erneut leicht wachsenden Wohnbaumarkt in Europa aus. In Osteuropa profitiere der Infrastrukturmarkt voraussichtlich zunehmend von EU-Fördermitteln. Zugleich rechnet die Gruppe dort mit weiter steigenden Wohnbauten. In Westeuropa bleibe bei unterschiedlichen regionalen Trends wohl das Renovierungsgeschäft stabil. Aktionäre freute die Zahlen. Wienerberger-Aktien legten um mehr als drei Prozent zu. (Reuters, 28.2.2018)