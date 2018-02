Spaniens Ex-Teamstürmer Quini mit 68 Jahren gestorben

Der 35-fache Teamspieler erlag in Gijon einem Herzinfarkt

Madrid – Der frühere spanische Fußball-Stürmer Quini ist am Dienstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Der 35-fache Teamspieler erlag in der Nähe seiner Heimatstadt Gijon einem Herzinfarkt, wie lokale Medien berichteten.

Quini hat in der spanischen Meisterschaft in 443 Spielen für Sporting Gijon 231 Tore erzielt, in 100 Partien für Barcelona traf er 54 Mal. Zwischen 1974 und 1982 gewann der WM-Teilnehmer von 1978 und 1982 fünfmal den Pichichi-Pokal für den besten Torschützen.

1981 wurde Quini entführt und 25 Tage lang gefangen gehalten, ehe er unverletzt freigelassen wurde. (APA, 28.2.2018)