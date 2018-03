Humor gegen die Kälte: Welche Serien bringen Sie zum Lachen?

Immer Drama und Verbrechen geht nicht, manchmal möchte man einfach ein paar Folgen einer lustigen Serie anschauen. Welche können Sie empfehlen?

Es ist bitterkalt, der Frühlingsbeginn fühlt sich noch sehr weit weg an. Draußen bläst einem der eiskalte Wind ins Gesicht, drinnen aber ist es warm und einladend. Mit anderen Worten: bestes Serienwetter. Diese grauen, kalten Tage sind ein guter Zeitpunkt, sich ein bisschen Humor und Leichtigkeit auf den Bildschirm zu holen. Natürlich lässt sich über Humor und Geschmäcker nicht streiten, doch glücklicherweise gibt es für jeden eine passende Comedy-Serie, und laufend kommt Nachschub. "The Good Place", "Master of None", "Fresh of the Boat" und "Grace and Frankie" wissen zuverlässig zu erheitern.



Doch auch nicht umzubringende Evergreens bieten sich Serienfans auf der Suche nach guter Unterhaltung an. Der "Suppennazi" in "Seinfeld" bringt einen noch genauso zum Lachen wie in den 90er-Jahren, ebenso Phoebes unpassende Wortmeldungen in der "Friends"-Runde. Dieser User liebt gar einen 80er-Jahre-Klassiker:

Selbst die Lachkonserven kann man mit der Zeit ausblenden. Doch es geht auch ohne. In "Modern Family" begleitet man im Mockumentary-Stil einen Familienclan durch den Alltag – diesem User gefällt's:

Lachen und Weinen

Auch vermeintliche Tabuthemen werden in Serien humorvoll verarbeitet – so wie in "Please Like Me", wo man den sympathischen Josh ab seinem Outing als schwuler Mann über vier Staffeln begleitet. Seine Mutter ist psychisch krank und versucht sich gleich in der ersten Folge das Leben zu nehmen. Dennoch muss man noch bei einer Krankenhausszene herzlich lachen. Das Schwere und das Leichte liegen hier, wie auch im Leben, ganz nah beieinander.

Und natürlich dürfen auch Comicserien nicht fehlen: "Southpark", "Futurama" und – eh klar – die "Simpsons". Kaum eine Situation im Leben, für die man nicht das perfekte Zitat aus der Serie anbringen könnte. Und es ist auch schön, über Situationen zu lachen, in die man selbst hoffentlich nie kommt:

mo ba

Welche Serien schauen Sie, wenn Sie lachen wollen?

Welche aktuellen oder älteren Serien treffen Ihren Humor ganz genau? Welche Szene hat Sie besonders erheitert? Was ist Ihr Lieblingszitat? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 1.3.2018)